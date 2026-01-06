中日は名古屋市内の球団事務所で年賀式を行い、大島宇一郎オーナーは「今年は午（うま）年。跳ね上がる一年にしたい」と意気込みを語った。球団創設90周年の節目で、記念事業などが進んでいる。大島オーナーは「100周年に向けて、変化を遂げるスタートの一年になることを期待します。長いシーズン、できれば日本シリーズへ」と呼びかけた。