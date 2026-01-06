オリックス・岸田監督が太田＆紅林の若手二遊間に、けん引役としての期待をかけた。太田は7年目の昨季にリーグ4位の打率・283と飛躍。紅林は5年連続規定打席に到達した昨季、初のゴールデングラブ賞も受賞した。指揮官は「まだまだ若い2人が、チームをパフォーマンスで引っ張った部分もある」と目を細めつつ、「体の面ができていけば、レベルも勝手に上がっていくんじゃないか」とさらなる飛躍を期した。