オリックスが仕事始めを迎え、1日付で球団社長に就任した馬殿（ばでん）太郎氏（59）が、京セラドームで所信表明した。「3連覇を成し遂げた湊前社長の後なので、大変重責を感じております。選手のために環境を整えて、ファンの方が一緒に歓喜を味わえる環境をつくっていきたい」と3年ぶりのリーグ制覇へ後押しする。兵庫県出身。自宅は西本幸雄元監督の近所で、前身球団の阪急ファンとして育った。親会社がオリックスとなって1