ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦Î©ÀÐÀµ¹­ÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡áÁÏ²ÁÂç¡á¤Ï£µÆü¡¢Æ±¤¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤ËÄÌ¤¤¡¢¸µ¡¹¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¿¹²¼¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤ò»ý»²¤·ÆþÎÀ¤·¤¿¡£¿·¿Í¤«¤é£²·åËÜÎÝÂÇ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë²«¶â¥ë¡¼¥­¡¼¤Ï¡¢Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤­¡¢ºÇ¸å¤ÏÆüËÜ°ì¤Î¡È´¥ÇÕ¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤ò¡¢Î©ÀÐ¤ÏÂç»ö¤½¤¦¤Ë¼ê¤Ë¤È¤Ã¤¿¡£¡ÖÉáÄÌ¤¸¤ãÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÎ©¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë°Õ»×É½¼¨¤Ç»ý¤Ã¤Æ