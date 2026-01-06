2年連続での右肘手術から再起を誓うオリックス・東が、昨年11月のクリーニング手術後初となるキャッチボールを大阪・舞洲の球団施設で行った。約10メートルの間隔で投げ「強度的にもめちゃくちゃ軽くだし、これからですね」。2月の春季キャンプ中にブルペン入りし、3月下旬の実戦復帰を目指す予定。23年に6勝0敗でリーグ3連覇に貢献した9年目右腕は、「2年間あまり良くなかったので、この1年で取り返せたら」と、逆襲を見据