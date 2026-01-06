広島・広島市内の球団事務所で仕事始めを迎えた。松田元オーナーは今季のキーマンに2年目の佐々木を指名。「佐々木がポーンと出て活躍してくれれば、負けていられないという選手たちが出てくると思う。一人がびっくりするぐらい出てきたらその世代の選手が続いてくる。それを期待したい」と語った。投手では栗林らの先発転向を受け「中継ぎ、抑えがどれぐらい頑張ってくれるか」と救援陣の奮闘をポイントに挙げた。