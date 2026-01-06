松田龍平がテレビ朝日ドラマ初主演を務める、新感覚のほっこりミステリー『探偵さん、リュック開いてますよ』。1月9日（金）からスタートする同ドラマの豪華キャストが一挙解禁された。【映像】『探偵さん、リュック開いてますよ』ドラマの見どころ、ゆるっと公開スペシャル廃業した実家の温泉宿「ゆらぎや」で、失踪した父の後を継いで探偵稼業を営みながら発明に力を注ぐ主人公・一ノ瀬洋輔（松田龍平）。そんな洋輔を筆頭に、口