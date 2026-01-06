韓国の女子プロゴルファー、アン・ソヒョンがスポーツクリームのモデルに起用された。【写真】童顔グラマラス…アン・ソヒョンの圧巻スタイルアン・ソヒョンは最近、ナノテクノロジーを基盤とする韓国のビューティー・ヘルスケア企業「NAOVELLE」とスポンサー契約を締結した。NAOVELLEは有効成分を超微細なナノリポソーム形態で具現する技術を保有したビューティ・ヘルスケア企業だ。従来の化粧品では具現が難しい成分を活用し、皮