リーグ・アンのル・アーブルに所属する日本代表DF瀬古歩夢が、注目を浴びているようだ。フランスメディア『PARIS NORMANDIE』によれば、１月４日のアンジェ戦で、相手の19歳FWシディキ・シェリフを視察に来たスカウトたちが、「真に印象に残ったのは瀬古だった。この日本代表選手は、圧倒的な存在感を示した」という。「スタッド・オセアンを訪れたスカウトや、ル・アーブル対アンジェ戦を現地またはテレビで観戦したスカウト