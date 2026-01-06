【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESの京本大我が、5月4日よりPrime Videoにて独占配信されるドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』にて主演を務めることが決定した。 ■京本大我が演じるのはベストセラー作家の“吸血鬼” 本作は、警察の事件捜査に協力する謎に満ちた美貌の吸血鬼作家と、人外に翻弄される新米編集者のトラブルだらけな日々を描く新感覚の“ファンタジー×サスペンス×事