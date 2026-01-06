昨夏にロシア・カムチャツカ半島付近で起きたマグニチュード（Ｍ）８・８の地震で、津波の一部が南米を経て太平洋を往復し、約４８時間後に日本へ到達した可能性が高いことが気象庁気象研究所の分析で分かった。遠い場所で発生した地震に伴う「遠地津波」は日本でも過去に多くの被害が出ており、識者は「リスクを知ってほしい」と話す。地震は昨年７月３０日午前８時２４分に発生し、気象庁は一時、１３都道県の太平洋沿岸に津