政府は、高市首相の特使として、石破茂・前首相をアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）に１５〜１７日の日程で派遣する方針を固めた。政府要人や議会関係者との会談を予定している。政府は、ＵＡＥのムハンマド大統領を国賓として２月８〜１０日に招待することを決めており、期間中に天皇陛下との会見や首脳会談を行う予定だ。石破氏は日本・ＵＡＥ友好議員連盟の会長を務めており、ムハンマド氏の来日に向けた地ならしを進める狙いがあ