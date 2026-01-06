2月6日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪開幕まであと1カ月。スノーボード男子スロープスタイル（SS）ビッグエア（BA）の長谷川帝勝（たいが、20＝TOKIOインカラミ）は、2種目で日本男子初のメダル獲得が期待される。23年世界選手権を制し、昨季はW杯種目別を制覇した希代のボーダーが描く五輪2冠への“帝王学”とは？（取材・構成阿部令）百獣の王ライオンを思わせる髪形に、自信をみなぎらせる表情。生を受けた05年