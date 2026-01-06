入寮し、ガッツポーズする阪神ドラフト1位の立石（右）と2位の谷端＝5日、兵庫県尼崎市阪神の新人選手が5日、兵庫県尼崎市のファーム施設内の球団寮「虎風荘」に入った。ドラフト1位の立石正広内野手（創価大）は「わくわくするし、時間があれば早く（施設を）使ってやろうと思う。いよいよだと思う」と意欲満々だった。先輩の森下翔太外野手からもらったタンブラーを「かわいくてありがたい」と寮に持参。3年前に1位入団した