【サンパウロ共同】ベネズエラで5日、米国に連行されたマドゥロ大統領に代わって国政を担う暫定大統領の就任式が開かれ、副大統領だったロドリゲス氏が正式に就任した。暫定ではあるもののベネズエラ初の女性大統領となる。