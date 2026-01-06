ブロンクスのファンは、すでに堪忍袋の緒が切れているようだ。インド系の米メディア「スポーツキーダ」が報じたところによれば今冬、ヤンキースのオフシーズンの静けさにファンの不満が一気に噴き出しているという。発端となったのは、ヤンキースが４日（日本時間５日）にベテランのポール・デヨング内野手（３２）とマイナー契約で合意したと、米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」などの現地主要メディアによって一斉に伝えられたこと