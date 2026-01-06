SixTONES京本大我（31）が、Prime Video連続ドラマ「憧れの作家は人間じゃありませんでした」（5月4日独占配信開始）で主演を務めることが5日、分かった。ベストセラー作家でありながら、正体は吸血鬼という主人公・御崎禅を演じる。警察の事件捜査に協力する謎に満ちた美形の吸血鬼作家と、それに翻弄（ほんろう）される新米編集者の日々を描く作品。京本演じる御崎が「読心術」や「催眠術」、血液からその人物の記憶を読み取る