大相撲初場所（１１日初日、東京・両国国技館）に向けた横綱審議委員会（横審）による稽古総見が５日、国技館内の相撲教習所で行われた。横綱・豊昇龍（２６）＝立浪＝は関取衆で最多の１７番。苦手とする新大関・安青錦（２１）＝安治川＝に７勝３敗と勝ち越し、昇進６場所目での初優勝へ存在感を示した。横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝は小結・王鵬（２５）＝大嶽＝らと１１番も、大関以上の申し合いには加わらず調整に不安