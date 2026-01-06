世界的グループ「ＢＴＳ」が５日、ファンプラットフォーム「Ｗｅｖｅｒｓｅ」で、３月２０日に５枚目の新アルバム（タイトル後日発表）を発売することと、ワールドツアーを行うことを発表した。７人全員、完全体のＢＴＳがＡＲＭＹ（ファンネーム）のもとに戻ってくる。ＢＴＳは昨年６月、社会服務要員から解除されたＳＵＧＡ（３２）をもってメンバー全員が兵役義務から招集解除。完全体カムバックを目指して新アルバムの制作