ソフトバンクのドラフト３位・鈴木豪太投手（２２）＝大商大＝が５日、福岡・筑後市の「若鷹寮」に入寮した。かつてサッカーＪ１のＧ大阪が必勝祈願に出向くなど、勝運祈願で有名な勝尾寺（大阪・箕面市）の「勝ちダルマ」を持参。「毎年大学のチームで行っていたけど、今年は個人的に。（ダルマは）初めて買った」と勝ち運も求めた。ルーチンも崩さなかった。鈴木は「大阪にいた４年間は１月４日に（勝尾寺に）行っていたので