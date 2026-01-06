阪神ドラフト３位の岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝が５日、兵庫・尼崎市内の虎風荘へ入寮した。一般入試で筑波大入学の秀才らしく、持ち込んだのは紙の英語辞書。「電子辞書でもＯＫだったんですけど、こだわりがあって…。お守りみたいな感じ」と笑みを浮かべた。一番の目的は、外国人選手と円滑な意思疎通を図ること。「言語にとらわれて、幅が広がらないのはもったいない。積極的に話しかけていけたら」と英語の勉強にも意