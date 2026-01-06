ソフトバンクは５日、みずほペイペイで仕事始めの鏡開きを行った。王貞治球団会長（８５）は、体調不良のため欠席。和装にシルクハットで参加した城島健司ＣＢＯ（４９）は王会長の体調について「直接は（会話を）していないですけど、大丈夫です。野球が始まったらすごいバイタリティーで復活してくる」と明るい表情で説明した。球団関係者によると、風邪で大事を取って静養したという。城島ＣＢＯはリーグ３連覇に向け「シーズ