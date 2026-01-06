もう球団史上初のセ・リーグ連覇は決まった！？阪神・粟井一夫球団社長（６１）が５日、大興奮の“吉兆話”を披露した。元旦に初詣で訪れた大阪・堺市の百舌鳥八幡宮でおみくじを引き、結果は…ペナントを制した２３年と２５年に続いて大吉だ。「待っててん。それ（取材）を。いや、ほんまに。今年一発で大吉を引きました」と白い歯を見せた。連覇を逃した２４年は百舌八幡宮を含む２か所で２度おみくじを引き、いずれも小吉。