タレントの萩本欽一と香取慎吾が司会を務める日本テレビ系名物番組「全日本仮装大賞」が１２日午後７時から放送される。１９７９年にスタート。今回、１０１回目を迎える同番組では、年々クオリティーの高い作品が生まれ、今ではアメリカの「ゴット・タレント」に出演する作品も出現。そんな「仮装大賞」が２００回に向けて今回、新たなスタートを切る。今回の応募総数は８８０組。予選を勝ち抜いた出場者３５組が個性的なア