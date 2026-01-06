西武からポスティングシステムを利用し、３年最大６３００万ドル（約９９億円）でアストロズに移籍した今井達也投手（２７）が５日（日本時間６日）、本拠地・ダイキンパークで入団会見に臨んだ。真新しい背番号「４５」のユニホームに初めて袖を通した今井。現地記者から「ヒューストンではニックネームをつけたがる人が多い。『ラーメン達也』はどうか」と話題を振られると、「ラーメンがどこから来たか分からないですけど…