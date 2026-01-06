西武からポスティングシステムを利用し、３年最大６３００万ドル（約９９億円）でアストロズに移籍した今井達也投手（２７）が５日（日本時間６日）、本拠地・ダイキンパークで入団会見に臨んだ。真新しい背番号「４５」のユニホームに初めて袖を通した今井は、ＭＬＢを目指した時期について「ボラス（代理人）と契約したのが５年前くらいなんですけど、それまでは全く意識してなくて。もうちょっと自分の可能性を信じて頑張っ