6日未明、愛知県豊川市の集合住宅で女性が死亡しているのが見つかりました。警察は殺人事件として捜査しています。 警察によりますと6日午前0時ごろ、女性の声で「助けて」と110番通報がありました。 警察が豊川市御油町のアパートの一室に駆けつけたところ、30代くらいの女性が首から血を流して倒れているのが見つかりました。 女性には、首に切り傷と腹部に刺し傷があり、病院に搬送されましたが死亡が確認さ