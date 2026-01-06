メジャー組では大谷ら3人の参戦が決定西武からポスティング申請をしていた今井達也投手が5日（日本時間6日）、ダイキン・パークでアストロズ入団会見に出席した。背番号は「45」。報道陣から3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）参加について聞かれ、「今のところ出る予定はない」と明言した。連覇がかかる野球日本代表「侍ジャパン」はすでに先行メンバー8人が発表されており、メジャー組からドジャース・