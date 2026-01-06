北中米ワールドカップで日本代表と対戦するチュニジアが１月３日、モロッコで開催されているアフリカ・ネーションズカップのラウンド16で、マリと対戦。１−１で突入したPK戦の末に、敗退が決定した。26分にマリが退場者を出し、数的優位となったチュニジアは88分に先制点を奪ったものの、後半アディショナルタイム６分にPKを与え、痛恨の失点。その後も、100分以上も10人で戦っていた相手から、勝ち越し点を奪えなかった。