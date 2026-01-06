俳優の神木隆之介（32歳）、女優の上白石萌音（27歳）が、機能性表示食品の水「特水」（サントリー食品インターナショナル）の新CMに出演。1月12日より「特別な水 展開」篇の放映を開始する。 今回のCMは、第1弾から出演している俳優・本木雅弘に加え、これまでも「特茶」ブランドのCMに出演している上白石萌音と、上白石との共演歴も多い神木隆之介を迎え、パワーアップした内容。3人が披露する息の合ったダンスパフォーマンスが