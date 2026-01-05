ディオール（DIOR）が「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」（全14色 うち2色は限定、各4950円）と「ディオール アディクト フレグランス」（全3種、30mL 各9460円、50mL 各1万5180円）の発売を記念したポップアップイベント「ディオール アディクト キャンディ ショップ（INSIDE THE DIOR ADDICT SWEET SHOP）」を、1月22日から25日まで、東京・原宿で開催する。来場は予約制で、1月13日から特設ページで受け付ける。