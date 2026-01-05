日本ファッション・ウィーク推進機構（JFWO）が、今後の日本のファッション産業のさらなる成長とグローバルな飛躍を見据え、その決意を示すものとしてJapan Fashion Week20周年の節目に新たなロゴを発表した。【画像をもっと見る】日本ファッション・ウィーク推進機構は、2005年に「ファッション戦略会議」として設立され、日本の繊維・ファッション産業の国際競争力の強化と発展を目的として活動。「東京ファッションウィーク