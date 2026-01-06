【7R】準決5R、松本憲斗マークの4番手から中を突っ込み2着に入った佐藤健太。昨年はS級に在籍。苦戦を強いられたが時折、3連単に絡み好配当を呼び込んだものだ。昨年12月4〜7日の佐世保G3の後、右目を手術。万全の体調とは言えないが、差し脚は健在だ。「今回、セッティングを替えてるけど風もあって何とも言えない。九州3人でまとまり松本君の番手でアピールしたい」神開一輝が3番手を固めるなら先頭を走る松本が早めにア