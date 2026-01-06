ガールズケイリンは久米詩断然ムード。ただ、伏兵陣も好調選手が多い。6Rに出走する磯村光舞（ひらり）は4開催走った12月、全て決勝に進出している（2〜4日平塚、10〜12日武雄、19〜21日小田原、25〜27日防府）。「11月が斡旋停止で練習をしっかりやれたのと、12月からフレームを替えてみた。やっと慣れてきたし、感触はいいと思う。今年中に優勝したい」と目を輝かせる。久留米は2度目の参戦で、前回は決勝進出。今回も要注