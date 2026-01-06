元日本代表DF槙野智章新監督（38）率いるJ2藤枝が“ミスターのオレ流始動”で今季の全体練習をスタートさせた。ボール回しなどで約1時間半、汗を流した後、新監督は「選手たちのプレーぶりやコンディションを測るには、ゲームが一番」と11対11の試合形式を実施。横幅を数メートル狭めたピッチで時間も約15分×2本と短めだったが槙野新監督へのアピールを狙う選手の奮起もあり、球際の激しい攻防が随所に見られるなどグラウンド