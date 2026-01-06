4日、ベネズエラの首都カラカスで、マドゥロ大統領の解放を求める集会に参加する民兵（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】ロイター通信は5日、ベネズエラ政府が米国の攻撃を受けた3日に出した非常事態宣言の詳しい内容を報じた。警察に対し、米国の攻撃を促したり支援したりした人物を捜し出して拘束するよう命じている。米国は攻撃やマドゥロ大統領拘束に際し、ベネズエラ政府内に協力者を確保していたとされる。「裏切り者