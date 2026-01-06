西武からポスティングシステムでアストロズに移籍が決まった今井達也投手（27）が5日（日本時間6日）、本拠ダイキン・パークで入団会見に臨んだ。来年3月に行われるWBCについても言及した。「WBCに出るか」と米メディアに問われた今井は「今のところ、出る予定はないです」と言い切った。「忙しいというだけですね、とにかく。1年目なので、もちろん家族のこともありますし、優先順位というか…。もちろん家族を守っていかない