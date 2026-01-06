エイベックス・マネジメント・エージェンシーに所属している俳優・モデル・タレントによる晴れ着お披露目会が某日、都内で開催。生見愛瑠、高石あかり、上坂樹里、松尾そのま、佐藤三兄弟（佐藤綾人、佐藤颯人、佐藤嘉人）、荒井啓志、石川愛大が出席し、新年の抱負を語った。【写真】『ばけばけ』“おトキちゃん”高石あかり、華やかな晴れ着姿でイベントに登場赤と金の振り袖で登場した生見は「2026年、個人的には午年なので