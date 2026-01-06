先月、東京・赤坂の個室サウナ店で夫婦が死亡した火災で、東京・港区と東京消防庁が火災があった個室サウナ店に立ち入り検査を実施したことがわかりました。この火災は先月15日、東京・赤坂の個室サウナ店で背もたれなどが焼け、川崎市の会社経営・松田政也さん（36）と妻でネイリストの陽子さん（37）が死亡したものです。警視庁は業務上過失致死の疑いで運営会社の関連会社などを家宅捜索していますが、港区と東京消防庁がきのう