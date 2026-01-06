1日、スイス南部バレー州クランモンタナの火災現場周辺で、花やキャンドルなどを手向ける人たち（ゲッティ＝共同）【ジュネーブ共同】スイス南部バレー州クランモンタナのバーで1日に起きた火災で、地元捜査当局は5日、火災に巻き込まれた死傷者全員の身元を特定したと明らかにした。死者は40人、負傷者は116人で、日本人は含まれていなかった。死傷者の大半は10代〜20代の若者。国籍はスイスのほか、フランスやイタリア、ベル