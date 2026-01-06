中国の習近平国家主席は韓国の李在明大統領と北京で会談し、ともに日本に対抗すべきだと訴えました。中国国営の新華社通信によりますと、会談で習近平国家主席は「歴史の正しい側に毅然と立ち、正しい選択をすべきだ」と強調。「80年余り前、中国と韓国は大きな民族的犠牲を払って日本軍国主義との戦いに勝利した。両国は手を携えて第二次世界大戦の勝利の成果を守らなくてはならない」と述べ、ともに日本に対抗するよう訴えました