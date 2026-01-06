女優の生見愛瑠（23）、郄石あかり（23）、上坂樹里（20）ら「エイベックス・マネジメント・エージェンシー」の所属タレントが、晴れ着お披露目会を都内で行った。郄石は現在放送中のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」で主人公を熱演中。上坂は今春スタートの次作「風、薫る」の主演が決まっており、朝ドラヒロインが並び立った。郄石は撮影漬けだった昨年を振り返り「応援してくれる皆さんの声を聞きながらメ