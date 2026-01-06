俳優の郄石あかりさんと上坂樹里さんが「エイベックス・マネジメント・エージェンシー」のタレントが一堂に会する「2026年新春晴れ着お披露目会」に登場。朝ドラのヒロインを務める2人が華やかな晴れ着姿で登場しました。 【写真を見る】【 郄石あかり ＆ 上坂樹里 】朝ドラヒロインが晴れ着姿をお披露目バトン渡しに「夢みたい」郄石さんは現在放送中のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」のヒロイン。上坂