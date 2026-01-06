めるること女優生見愛瑠（23）が、このほど都内で行われた「エイベックス・マネジメント・エージェンシー2026新春晴れ着撮影会」に出席し、「休まず働き続けたい」と今年の抱負を語った。うま年の年女で、色紙に「駆け上がる」と抱負を記した。「止まることなく、休まず働き続けたい。自分が楽しいと思うことをしたいということをモットーにしているので、演技のお仕事もバラエティーもモデルも、いろんなところで『見ない日ないね