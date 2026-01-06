エイベックス・マネジメント・エージェンシーに所属するタレントによる『2026新春晴れ着お披露目会』が東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール「旭光」で開かれ、2025年度後期のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』のヒロインを務める高石あかり（※高＝はしごだか／23）ら9人が晴れ着姿を見せた。【写真】眼福です！晴れ着姿で報道陣の前に姿を見せる高石あかり＆生見愛瑠＆上坂樹里高石のほか、生見愛瑠（23）、上坂