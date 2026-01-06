めるるの愛称で知られる、モデルで俳優の生見愛瑠さんが、「エイベックス・マネジメント・エージェンシー」のタレントが一堂に会する「2026年新春晴れ着お披露目会」に登場しました。 【写真を見る】【 生見愛瑠 】年女の2026年は「休まず働き続けたい」【 めるる 】新年を迎え、生見さんは‟2026年、個人的には午年の年女ということで、2025年は準備期間の年だったので、2026年はそれを皆さんに沢山の方に見てい