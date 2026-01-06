「エイベックス・マネジメント・エージェンシー2026新春晴れ着撮影会」がこのほど都内で行われ、女優高石あかり（23）、上坂樹里（20）の朝ドラヒロインがツーショットを披露した。放送中のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」のヒロイン〓石と、26年前期「風、薫る」のヒロイン上坂樹里（20）が晴れ着で登場。事務所の後輩へのバトンタッチとなる〓石は「夢みたい」とし、「どんどんその日が近づいて、信じられないですね。その時の気