日本オリンピック委員会（JOC）の橋本聖子会長が5日、東京都内で仕事始めにあたり、職員に向けて年頭あいさつを行った。今年は2月にミラノ・コルティナ五輪、秋には愛知・名古屋アジア大会を控えており「今年は国際大会が目白押し。絶対に失敗が許されない年。一生懸命、命懸けで頑張っていく」と抱負を述べた。アジア大会の成否は日本が今後も国際総合大会を誘致できるかどうかの鍵を握っており「JOCの立ち位置も非常に重要」