アニメ界のアカデミー賞とよばれる「アニー賞」の候補が発表され、細田守監督の映画「果てしなきスカーレット」や「チェンソーマン」の劇場版がノミネートされました。5日、アニメ界のアカデミー賞と呼ばれるアニー賞の候補作品が発表され、細田守監督の「果てしなきスカーレット」が長編インディペンデント作品賞に加え、監督賞、脚本賞にノミネートされました。また、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が監督賞にノミネート