NY株式5日（NY時間13:18）（日本時間03:18） ダウ平均49145.65（+763.26+1.58%） ナスダック23378.35（+142.72+0.61%） CME日経平均先物52295（大証終比：+475+0.91%） 欧州株式5日終値 英FT100 10004.57（+53.43+0.54%） 独DAX 24868.69（+329.35+1.34%） 仏CAC40 8211.50（+16.29+0.20%） 米国債利回り 2年債 3.451（-0.023） 10年債 4.155（-0.035） 30年債 4.844